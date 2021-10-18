Названо фактор, який впливає на появу нових штамів коронавірусу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав фактор, який впливає на появу нових штамів COVID-19. Це нерівність у розподілі вакцин проти коронавірусу в різних країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Twitter -сторінку Гутерриша.

Нерівність у розподілі вакцин веде до продовження економічного спаду, повідомив він.

"Нерівність у розподілі вакцин дозволяє варіантам COVID-19 розвиватися і розростатися, прирікаючи світ на більшу кількість смертей і продовжуючи економічний спад", - написав він.

За його словами, якщо світ не буде дотримуватися скоординованого і рівного підходу, то стійкого скорочення числа випадків інфікування не вдасться домогтися в жодній державі.