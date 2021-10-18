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Названо фактор, який впливає на появу нових штамів коронавірусу

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Женева, Понеділок 18 жовтня 2021 12:09
Названо фактор, який впливає на появу нових штамів коронавірусу Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав фактор, який впливає на появу нових штамів COVID-19. Це нерівність у розподілі вакцин проти коронавірусу в різних країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-сторінку Гутерриша.

Нерівність у розподілі вакцин веде до продовження економічного спаду, повідомив він.

"Нерівність у розподілі вакцин дозволяє варіантам COVID-19 розвиватися і розростатися, прирікаючи світ на більшу кількість смертей і продовжуючи економічний спад", - написав він.

За його словами, якщо світ не буде дотримуватися скоординованого і рівного підходу, то стійкого скорочення числа випадків інфікування не вдасться домогтися в жодній державі.

Нагадаємо, у ВООЗ дали прогноз, коли світ вийде з пандемії коронавірусу.

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