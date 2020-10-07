Названо найпопулярніший смартфон у світі в 2020 році

Фото: iPhone 11 (скрін відеотрансляції)

Продажі смартфонів у всьому світі у 2020 році впали більш ніж на 20% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найпопулярнішим став смартфон від американської компанії Apple.

Про це свідчать результати дослідження ComprarAcciones.

Згідно зі звітом, у другому кварталі 2020 року продажі смартфонів в усьому світі впали на 20,4%. Всього за три місяці було продано 294,7 мільйона одиниць в порівнянні з 370,3 мільйона одиниць у другому кварталі 2019 року.

Порівняно з першим кварталом 2020 року, це було невелике поліпшення, оскільки тоді продали всього 272,5 мільйона одиниць. У порівнянні з четвертим кварталом 2019 року продажі знизились на 13% і стали найбільшим падінням, яке коли-небудь спостерігалося на ринку смартфонів. Це також був найнижчий рівень продажів з 2013 року.

Серед п'яти провідних виробників смартфонів Samsung був найбільший спад, попри те, що було продано найбільшу кількість одиниць. В цілому в другому кварталі 2020 року було продано 54,7 мільйона одиниць в порівнянні з 75,1 мільйона одиниць за аналогічний період минулого року. Це на 27,1% менше, ніж роком раніше.

Найбільш популярною моделлю смартфона, яка продавалася по всьому світу, виявився iPhone 11 - 37,7 мільйона примірників. Друге місце з великим відставанням посів Samsung Galaxy A51 з 11,4 мільйона смартфонів, а ось Xiaomi Redmi Note 8 продали ненабагато менше - 11 мільйонів.

Нагадаємо, Apple 13 жовтня проведе онлайн-презентацію нових iPhone 12. Будуть представлені 4 моделі смартфонів, а також очікуються інші пристрої та оновлення.

Також РБК-Україна писало, що Apple на вересневої презентації представила нове покоління розумних годин і планшетів iPad.