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Названо найочікуваніший смартфон 2022 року

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Середа 02 лютого 2022 10:14
Названо найочікуваніший смартфон 2022 року Названий найбільш очікуваний смартфон 2022 року (Фото: Lauren DeCicca / Getty Images)
Автор: Сергій Сурепін

Аналітики назвали найбільш очікувані Смартфони 2022 року. У топ серед користувачів і журналістів увійшли смартфони Apple і Samsung.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звіт агентства Mozillion.

Рейтинг моделей очолив iPhone 14. Пристрій отримав 1,1 мільйона згадок. У трійку найбільш очікуваних смартфонів входять Galaxy S22 Ultra і iPhone SE. Флагман компанії Samsung отримав 518 тисяч згадок, а бюджетний гаджет компанії Apple – 285 тисяч згадок. Анонс пристроїв очікується в першій половині 2022 року.

Інші місця першої десятки рейтингу зайняли пристрої китайських компаній. Серед них: Vivo V23, Xiaomi 12, Oppo Reno 7, OnePlus 10, Realme GT 2, Honor Magic 3. Також в десятку найбільш очікуваних смартфонів 2022 року потрапив телефон Nokia X50.

Найбільш очікувані Смартфони 2022 року

  1. Apple iPhone 14
  2. Samsung Galaxy S22
  3. Apple iPhone SE 3
  4. Vivo V23
  5. Xiaomi 12
  6. Oppo Reno 7
  7. OnePlus 10
  8. Realme GT 2
  9. Nokia X50
  10. Honor Magic 3
  11. Oppo Find N
  12. Huawei Mate 50
  13. Poco X4
  14. Google Pixel 6a
  15. Redmi K50
  16. Nokia 10/X60
  17. Google Pixel Fold
  18. Poco F4
  19. Oppo Find X4/X5
  20. Asus ROG Phone 6

Аналітики компанії Mozillion провели оцінку соціальних мереж і медіа. На основі статей у виданнях і публікаціях споживачів вони назвали найпопулярніший смартфон з тих, які вийдуть в 2022 році.

Раніше повідомлялося, що Apple планує перетворити свої iPhone на термінали. Вже відомо, як це буде працювати.

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