Названо найочікуваніший смартфон 2022 року
Аналітики назвали найбільш очікувані Смартфони 2022 року. У топ серед користувачів і журналістів увійшли смартфони Apple і Samsung.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звіт агентства Mozillion.
Рейтинг моделей очолив iPhone 14. Пристрій отримав 1,1 мільйона згадок. У трійку найбільш очікуваних смартфонів входять Galaxy S22 Ultra і iPhone SE. Флагман компанії Samsung отримав 518 тисяч згадок, а бюджетний гаджет компанії Apple – 285 тисяч згадок. Анонс пристроїв очікується в першій половині 2022 року.
Інші місця першої десятки рейтингу зайняли пристрої китайських компаній. Серед них: Vivo V23, Xiaomi 12, Oppo Reno 7, OnePlus 10, Realme GT 2, Honor Magic 3. Також в десятку найбільш очікуваних смартфонів 2022 року потрапив телефон Nokia X50.
Найбільш очікувані Смартфони 2022 року
- Apple iPhone 14
- Samsung Galaxy S22
- Apple iPhone SE 3
- Vivo V23
- Xiaomi 12
- Oppo Reno 7
- OnePlus 10
- Realme GT 2
- Nokia X50
- Honor Magic 3
- Oppo Find N
- Huawei Mate 50
- Poco X4
- Google Pixel 6a
- Redmi K50
- Nokia 10/X60
- Google Pixel Fold
- Poco F4
- Oppo Find X4/X5
- Asus ROG Phone 6
Аналітики компанії Mozillion провели оцінку соціальних мереж і медіа. На основі статей у виданнях і публікаціях споживачів вони назвали найпопулярніший смартфон з тих, які вийдуть в 2022 році.
Раніше повідомлялося, що Apple планує перетворити свої iPhone на термінали. Вже відомо, як це буде працювати.