Назван самый богатый министр Кабмина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков является самым богатым среди всех членов Кабинета министров. Он задекларировал около 71 млн гривен.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Миллиарды гривен и тысяча машин: что показали депутаты и министры в декларациях".

Таким образом Авакову удалось накопить самый большой капитал, однако от него не сильно отстает министр экономики Игорь Петрашко, у которого задекларированы активы на 53 млн гривен. Далее по списку идет вице-премьер-министр Алексей Резников - 42 млн гривен, министр здравоохранения Максим Степанов - 29 млн гривен и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов - 27 млн гривен.

Однако согласно данным декларации, у Арсена Авакова сейчас есть 1,8 млн гривен наличными, не это не самый высокий показатель. Больше всего финансов на руках у Петрашко и Чернышева - около 14 млн гривен.

По наличию автомобилей, первое место занимает Резников, у которого их 7. Также в тройке лидеров по количеству авто - Чернышов и Степанов - у них по четыре. У трех министров (Арсена Авакова, Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко) машин нет совсем.

Отметим, министр соцполитики Марина Лазебная в своей декларации активов вообще не указала.

Напомним, декларация о доходах и имуществе государственных должностных лиц подается госслужащими и публичными должностными лицами раз в год в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что пятый президент Украины является самым богатым народным депутатом парламента.

Вместе с тем, нардеп от "Слуги народа" Анатолий Драбовский с опозданием подал декларацию о доходах, ему грозит штраф до 1 700 гривен.