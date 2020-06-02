Нардеп Драбовский с опозданием подал декларацию и может заплатить штраф

Фото: Анатолий Драбовский (facebook.com/ZeDrabovskii)

Нардепу грозит штраф до 1 700 гривен, если у него не было уважительной причины

Народный депутат от "Слуги народа" Анатолий Драбовский с опозданием подал декларацию о доходах. Теперь ему грозит штраф до 1 700 гривен, если у него не было уважительной причины.

Соответствующая декларация опубликована в Едином государственном реестре НАПК.

В реестре указано, что Драбовский подал декларацию 1 июня в 17:34, хотя срок подачи истекал 31 мая. Согласно ей, у нардепа и его семьи в пользовании есть автомобиль, две квартиры, три жилых дома и 5 земельных участков в Виннице и Винницкой области.

Также он владеет акциями Винницкого масложирового комбината, а его жена - авторскими правами на музыкальные произведения.

Общий доход семьи Драбовских в прошлом году составил 1,3 млн гривен, также у них есть денежные активы в размере 256 606 гривен и 65 000 долларов. При этом финансовые обязательства депутата составляют 869 577 гривен.

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) отметили в комментарии РБК-Украина, что за несвоевременную подачу декларации без уважительных причин установлена ответственность.

Штраф за такое нарушение составляет от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов, то есть от 850 до 1 700 гривен.

Напомним, Драбовский стал единственным нардепом нынешнего созыва Верховной рады, который вовремя не подал декларацию; в НАПК заявили, что в отношении него моугт сделать вывод о преднамеренном не предоставлении документа.

Отметим, ранее министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина рассказал, как может пройти всеобщее декларирование и что предложат украинцам.

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Автор: Олег Черныш