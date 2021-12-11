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Назван размер тарифа на медпомощь при родах: каким он будет в 2022 году

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Украина, Суббота 11 декабря 2021 15:39
Назван размер тарифа на медпомощь при родах: каким он будет в 2022 году Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, каким будет тариф на медпомощь при родах в рамках Программы медицинских гарантий в следующем году. Он составит 15 101 грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава в Facebook.

"Тариф на роды в программе медицинских гарантий на 2022 год составляет 15 101 грн. Основной ответ: частным заведениям, в отличие от коммунальных, органы местного самоуправления не покрывают расходы на содержание основных фондов, амортизация дорогостоящего медицинского оборудования, энергоносители, коммунальные услуги", - написал Ляшко.

Напомним, в этом году 1 апреля стартовала новая Программа медицинских гарантий. В рамках которой на текущий год был предусмотрен тариф на пособие при родах в размере 10 382 грн.

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