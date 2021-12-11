ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Названо розмір тарифу на меддопомогу при пологах: яким він буде у 2022 році

Новость на русском →
Україна, Субота 11 грудня 2021 15:39
Названо розмір тарифу на меддопомогу при пологах: яким він буде у 2022 році Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, яким буде тариф на допомогу при пологах в рамках Програми медичних гарантій у наступному році. Він складатиме 15 101 грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ у Facebook.

"Тариф на пологи в програмі медичних гарантій на 2022 рік становить 15 101 грн. Основна відповідь: приватним закладам, на відміну від комунальних, органи місцевого самоврядування не покривають витрати на утримання основних фондів, амортизацію дороговартісного медичного обладнання, енергоносії, комунальні послуги", - написав Ляшко.

Нагадаємо, цього року 1 квітня стартувала нова Програма медичних гарантій. В рамках якої на поточний рік було передбачено тариф на допомогу при пологах у розмірі 10 382 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Тарифи
NEWS
Скандал з замглави МВС на блокпосту в зоні ООС. Що там сталося: відео
Скандал з замглави МВС на блокпосту в зоні ООС. Що там сталося: відео
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет