Назван преемник Хомчака на посту главнокомандующего ВСУ

Новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины назначен Валерий Залужный. Он сменил на этом посту Руслана Хомчака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.
"На место главнокомандующего назначен Валерий Залужный - командующий войсками оперативного командования "Север", - отметил Никифоров.
Отметим, генерал-майор Залужный в 2018-2019 годах был начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ - первым заместителем командующего Объединенных сил.
Напомним, сегодня стало известно, что Хомчак покидает свою должность по решению президента Владимира Зеленского. По словам Никифорова, причиной для его увольнения стало "отсутствие синергии между Министерством обороны и Вооруженными силами".