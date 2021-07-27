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Названо наступника Хомчака на посаді головнокомандувача ЗСУ

Автор: РБК-Україна

Новим головнокомандувачем Збройних сил України призначено Валерія Залужного. Він змінив на цій посаді Руслана Хомчака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Сергія Нікіфорова.

"На місце головнокомандувача призначений Валерій Залужний - командувач військами оперативного командування "Північ", - зазначив Нікіфоров.

Зазначимо, генерал-майор Залужний у 2018-2019 роках був начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - першим заступником командувача Об'єднаних сил.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Хомчак залишає свою посаду за рішенням президента Володимира Зеленського. За словами Нікіфорова, причиною для його звільнення стала "відсутність синергії між Міністерством оборони і Збройними силами".

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Збройні сили УкраїниРуслан Хомчак