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Назван наиболее вероятный кандидат в мэры Киева от "Слуги народа"

Киев, Четверг 16 июля 2020 17:49
Назван наиболее вероятный кандидат в мэры Киева от "Слуги народа"
Фото: Ирина Верещук (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Светлевская

Ирина Верещук имеет самые высокие шансы пойти на выборы мэра Киева

Народный депутат Ирина Верещук имеет самые высокие шансы стать кандидатом от "Слуги народа" на пост мэра Киева. Однако окончательное решение будет принимать президент Владимир Зеленский.

Об этом РБК-Украина сообщил источник во фракции "Слуга народа".

По его словам, фракция определится с кандидатом на выборах мэра Киева сегодня.

"Да, шансы (у Верещук, - ред.) сейчас самые высокие. Сегодня будет голосование фракции. Последнее слово будет за президентом", - сообщил источник.

Отметим, ожидается, что на сегодняшнем заседании фракции кандидата выберут из пяти претендентов - Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Дмитрий Гурин.

Напомним, согласно данным опроса Центра Разумкова, если бы выборы в Киевраду прошли в ближайшее время, то за "Слугу народа" и "Европейскую солидарность" проголосовали бы примерно по 20% киевлян.

Также согласно данным опроса, нынешнего мэра Киева Виталия Кличко на выборах в октябре 2020 года готовы поддержать 36% всех опрошенных, или 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился со своим кандидатом.

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