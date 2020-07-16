Названо найбільш імовірного кандидата в мери Києва від "Слуги народу"

Фото: Ірина Верещук (РБК-Україна)

Ірина Верещук має найвищі шанси піти на вибори мера Києва

Народний депутат Ірина Верещук має найвищі шанси стати кандидатом від "Слуги народу" на пост мера Києва. Однак остаточне рішення буде приймати президент Володимир Зеленський.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції "Слуга народу".

За його словами, фракція визначиться з кандидатом на виборах мера Києва сьогодні.

"Так, шанси (у Верещук, - ред.) зараз найвищі. Сьогодні буде голосування фракції. Останнє слово буде за президентом", - повідомило джерело.

Зазначимо, очікується, що сьогоднішньому засіданні фракції кандидата виберуть з п'яти претендентів - Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

Нагадаємо, згідно з даними опитування Центру Разумкова, якби вибори до Київради відбулися б найближчим часом, то за "Слугу народу" і "Європейську солідарність" проголосували б приблизно по 20% киян.

Також згідно з даними опитування, нинішнього мера Києва Віталія Кличка на виборах в жовтні 2020 року готові підтримати 36% всіх опитаних, або 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився зі своїм кандидатом.

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