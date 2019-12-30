Назван лучший тренер чемпионата Украины в 2019 году

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь назван лучшим наставником высшего дивизиона чемпионата Украины по итогам 2019 года. Об этом сообщается на сайте Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

Он получил лучший показатель в 4,34 балла. Наставник шесть раз по ходу сезона признавался лучшим в УПЛ по итогам туров.

Рябоконь опередил главного тререна "Шахтера" Луиша Каштру (средний балл 4,32), Виктора Скрипника с "Зари" (4,32), Владимир Шаран из "Александрии" (4,2) и Алексея Михайличенко с "Динамо" (4, 06).

"Десна" завершает год на четвертом месте турнирной таблицы с реальными шансами на медальную борьбу. Также клуб впервые в истории клуб всерьез претендует на еврокубки.

Объединение определяет лучшего тренера УПЛ по средним оценкам тур за туром третий год подряд.

Напомним, игрок донецкого "Шахтера" Тайсон признан лучшим футболистом Украины в 2019 году, а главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал лучшим наставником. Также были названы победители в ряде других номинаций.