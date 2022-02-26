Назван график комендантского часа в Харьковской области

В Харьковской области назван график комендантского часа. Он будет начинаться в 18:00 и продлится до 6:00.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь Харьковскую ОГА.
“В ходе комендантского из соображений безопасности запрещено передвижение гражданского населения, в том числе на автомобилях. Мы фиксируем диверсионные группы и должны усилить меры безопасности”, - сообщили в Харьковской ОГА.
Ранее РБК-Украина писало, что сейчас происходит в связи с войной России против Украины.
Также РБК-Украина сообщало, что украинское криптосообщество просит дать информацию о кошельках российских и белорусских политиков.