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Назван график комендантского часа в Харьковской области

Автор: Сергей Сурепин

В Харьковской области назван график комендантского часа. Он будет начинаться в 18:00 и продлится до 6:00.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь Харьковскую ОГА.

“В ходе комендантского из соображений безопасности запрещено передвижение гражданского населения, в том числе на автомобилях. Мы фиксируем диверсионные группы и должны усилить меры безопасности”, - сообщили в Харьковской ОГА.

Ранее РБК-Украина писало, что сейчас происходит в связи с войной России против Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что украинское криптосообщество просит дать информацию о кошельках российских и белорусских политиков.

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