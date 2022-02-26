RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Названо графік комендантської години в Харківській області

Автор: Сергій Сурепін

У Харківській області названо графік комендантської години. Він буде починатися о 18:00 і триватиме до 6: 00.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилатися Харківську ОДА.

“В ході комендантського з міркувань безпеки заборонено пересування цивільного населення, в тому числі на автомобілях. Ми фіксуємо диверсійні групи і повинні посилити заходи безпеки", - повідомили в Харківській ОДА.

Раніше РБК-Україна писало, що зараз відбувається у зв'язку з війною Росії проти України.

Також РБК-Україна повідомляло, що Українська криптоспільнота просить дати інформацію про гаманці російських і білоруських політиків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України