Названо графік комендантської години в Харківській області

У Харківській області названо графік комендантської години. Він буде починатися о 18:00 і триватиме до 6: 00.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилатися Харківську ОДА .

“В ході комендантського з міркувань безпеки заборонено пересування цивільного населення, в тому числі на автомобілях. Ми фіксуємо диверсійні групи і повинні посилити заходи безпеки", - повідомили в Харківській ОДА.

Раніше РБК-Україна писало, що зараз відбувається у зв'язку з війною Росії проти України.

Також РБК-Україна повідомляло, що Українська криптоспільнота просить дати інформацію про гаманці російських і білоруських політиків.