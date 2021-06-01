Назвался украинцем и закопал паспорт: в Сумской области пограничники задержали россиянина

Сегодня около двух часов ночи мужчина пытался под покровом темноты перейти государственную границу Украины, но наряду отделения инспекторов пограничной службы "Мирополье" удалось обнаружить нарушителя с помощью тепловизора.

По информации ведомства, после задержания злоумышленник назвался гражданином Украины, но впоследствии признался, что является россиянином, в доказательство у него обнаружили ксерокопию паспорта. Сам документ, по утверждению 35-летнего мужчины, он закопал в лесу.

Сейчас обстоятельства правонарушения выясняются. На задержанного оформлены документы административного производства за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и за нарушение пограничного режима. Меру наказания определит суд.