Назвався українцем та закопав паспорт: у Сумській області прикордонники затримали росіянина

Сьогодні близько другої години ночі чоловік намагався під покровом темряви перейти державний кордон України, але наряду відділення інспекторів прикордонної служби "Миропілля" вдалося виявити порушник за допомогою тепловізора.

За інформацією відомства, після затримання зловмисник назвався громадянином України, але згодом зізнався, що є росіянином, на доказ цього в нього виявили ксерокопію паспорта. Сам документ, за твердженням 35-річного чоловіка, він закопав у лісі.

Наразі обставини правопорушення з’ясовуються. На затриманого оформлено документи адміністративного провадження за спробу незаконного перетинання державного кордону України та за порушення прикордонного режиму. Міру покарання визначить суд.