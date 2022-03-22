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Назвався монахом. В Києві затримали російського інформатора

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Київ, Вівторок 22 березня 2022 11:04
Назвався монахом. В Києві затримали російського інформатора Фото: У Києві затримали російського диверсанта (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Столичні правоохоронці затримали російського інформатора в Києві. Він називався монахом та передавав окупантам секретну інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Колаборанта затримали на одній зі станцій метро. У 41-річного чоловіка, що представлявся монахом одного з храмів, вилучили докази. В його мобільному телефоні виявили листування з абонентами з Росії, які закликали знищувати українців. Також в смартфоні були фото об’єктів критичної інфраструктури, аудіозаписи з інформацією щодо розташування блокпостів тощо.

Затриманого диверсанта передали працівникам Служби безпеки України.

Назвався монахом. В Києві затримали російського інформатора

Нагадаємо, СБУ опублікувала список Telegram-каналів, які координуються спецслужбами Російської Федерації.

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