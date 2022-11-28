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Назвали бесхозным. Россияне похитили около 900 тонн зерна в Луганской области

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Украина, Понедельник 28 ноября 2022 20:42
Назвали бесхозным. Россияне похитили около 900 тонн зерна в Луганской области Фото: Россияне похитили почти 900 тонн зерна в Луганской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне разграбили ООО "Старобельский элеватор" (Луганская область) и вывезли около 900 тонн зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"В частности, было украдено более 600 тонн зерна пшеницы и 275 тонн зерна подсолнечника", - говорится в сообщении.

Это был урожай 2021 года. Все оно было замечено оккупантами как "бесхозяйственное имущество" и передано в "аграрный фонд "ЛНР".

"То есть по факту россияне просто украли зерно у владельцев, ведь те не сотрудничали с ними. Заметим, что все подобные преступления фиксируются местным подпольем и передаются правоохранительным органам", - добавили в ЦНС.

Центр напоминает, что никто из совершивших преступление не избежит наказания, предусмотренного уголовным кодексом Украины.

Напомним, что Кабинет министров выделил гуманитарную помощь Судану, Йемену, Кении и Нигерии. Голодающим странам пришлют пшеницу и кукурузу.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новой международной инициативе, - Grain from Ukraine. В ее пределах украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии.

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