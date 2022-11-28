Назвали бесхозным. Россияне похитили около 900 тонн зерна в Луганской области
Россияне разграбили ООО "Старобельский элеватор" (Луганская область) и вывезли около 900 тонн зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.
"В частности, было украдено более 600 тонн зерна пшеницы и 275 тонн зерна подсолнечника", - говорится в сообщении.
Это был урожай 2021 года. Все оно было замечено оккупантами как "бесхозяйственное имущество" и передано в "аграрный фонд "ЛНР".
"То есть по факту россияне просто украли зерно у владельцев, ведь те не сотрудничали с ними. Заметим, что все подобные преступления фиксируются местным подпольем и передаются правоохранительным органам", - добавили в ЦНС.
Центр напоминает, что никто из совершивших преступление не избежит наказания, предусмотренного уголовным кодексом Украины.
Напомним, что Кабинет министров выделил гуманитарную помощь Судану, Йемену, Кении и Нигерии. Голодающим странам пришлют пшеницу и кукурузу.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новой международной инициативе, - Grain from Ukraine. В ее пределах украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.