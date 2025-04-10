Назустріч стихії: у чому небезпека сильного вітру для авто

Вітер – це коли маси повітря переміщуються відносно поверхні землі. І слово маси тут не випадкове – повітря має щільність і вагу, тобто може тиснути на об’єкти з чималою силою. І хоч б це здавалося дивним, автомобіль – сам важкий, металевий і взагалі такий міцний і досконалий – може постраждати від повітря.

Метеорологи за своєю класифікацією розрізняють до 6–7 типів вітрів. Але попри те, що на більшій частині України вітер – звична справа, нам знайомі здебільшого тільки три найслабкіших класи вітру: легкий, помірний та міцний. При тому що у світі є чимало країн і територій, де типовими є буря, шторм та ураган. Проте і вітрів наявних рівнів достатньо для того, щоб попсувати життя середньостатистичному українському автомобілістові.

Чому вітер – це недобре для авто

Водієві вітер може для початку завдати дрібних неприємностей типу залитого щільним дощем лобового скла. Але коли його пориви починають розгойдувати машину і кидати на неї зламані гілки з дерев, слід очікувати і відвертого лиха. І при тому для наслідків є різниця, де перебуває в цей час автомобіль. Але пропонуємо про все по порядку.

Вітер підвищує витрату пального. Той вітер, який називають помірним (6–8 м/с або 20–28 км/год), коли дме назустріч машині, немов плюсує до її швидкості руху ще 20 км/год. Тобто коли на спідометрі максимально економічні 80 км/год, при зустрічному вітрі від двигуна потребується потужність, як при русі на 100 км/год – при відповідному зростанні споживання пального. Нагадаємо, що на такій швидкості саме на подолання опору повітря машина витрачає основну частину своєї потужності.

Вітер влаштовує ДТП. Бувалі водії підтвердять, що потужний порив бокового вітру може пересунути машину, що рухається на швидкості, вбік на цілий метр. І якщо це станеться, коли поряд їхатиме інший транспорт, відбудеться зіткнення. А взагалі це характерна ситуація для місць зміни ландшафту: коли машина виїздіть на простір з лісу чи з-за гори, або опиняється на високому мості над долиною річки. Тож краще уникати руху поряд з іншим транспортом під час сильного вітру, і особливо – поряд з мотоциклістами та машинами з великою боковою проекцією.

Вітер кидається предметами. Причому коли він потужний, то і предмети великі і небезпечні: листи шиферу, дорожні знаки, рекламні щити, гілки дерев тощо. Дерева взагалі становлять чи не найбільшу загрозу, особливо якщо вони великі і старі – тобто з великою парусністю і з гнилими гілками та стовбурами. Окрема небезпека – подвір’я багатоповерхівок, адже там обов’язково трапляються балони з нагромадженням різного роду мотлоху, який вітер охоче скидає вниз.

Вітер скидає вантаж з вантажівок. На заміських трасах у вітряну погоду популярний такий вид пригод як зіткнення машини з якимись предметами, піднятими у повітря з вантажівок або горішніх багажників легкових авто. Це може бути і лист шиферу, і лист гіпсокартону, не говорячи вже сталеві листи та про погано закріплені дошки. Отже, в таку погоду на заміській автотрасі з пожвавленим рухом варто тримати меншу швидкість, щоби мати більше часу на реакцію. Тим більше, що прилетіти в лобове скло може не тільки загублений кимось сталевий профнастил, а й зірвана з дерева гілка.

Коротко

Так, вітер буває небажаним для автомобіліста сам по собі. Але крім того, він часто працює у режимі синергії з іншими малоприємними природними явищами – зокрема, з дощем та снігопадом. І тоді кожне з цих двох явищ стає для водія більш загрозливим. Тож якщо перед якоюсь далекою поїздкою ви бачите у прогнозі певного роду негоду, відразу перевіряйте, чи не підсилюються опади сильним, понад 14 – 15 метрів на секунду, вітром. І якщо у вас немає досвіду тривалого руху в умовах обмеженої видимості та слизької дороги, таку поїздку треба буде скасувати чи перенести.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.