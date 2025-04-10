Навстречу стихии: в чем опасность сильного ветра для авто

Ветер - это когда массы воздуха перемещаются относительно поверхности земли. И слово массы здесь не случайно - воздух имеет плотность и вес, то есть может давить на объекты с немалой силой. И как бы это ни казалось странным, автомобиль - сам тяжелый, металлический и вообще такой крепкий и совершенный - может пострадать от воздуха.

Метеорологи по своей классификации различают до 6-7 типов ветров. Но несмотря на то, что на большей части Украины ветер - обычное дело, нам знакомы в основном только три самых слабых класса ветра: легкий, умеренный и сильный. При том что в мире есть немало стран и территорий, где типичными являются буря, шторм и ураган. Однако и ветров имеющихся уровней достаточно для того, чтобы попортить жизнь среднестатистическому украинскому автомобилисту.

Почему ветер - это нехорошо для авто

Водителю ветер может для начала нанести мелкие неприятности типа залитого плотным дождем лобового стекла. Но когда его порывы начинают раскачивать машину и бросать на нее сломанные ветки с деревьев, следует ожидать и откровенного бедствия. И при том для последствий есть разница, где находится в это время автомобиль. Но предлагаем обо всем по порядку.

Ветер повышает расход горючего. Тот ветер, который называют умеренным (6-8 м/с или 20-28 км/ч), когда дует навстречу машине, словно плюсует к ее скорости движения еще 20 км/ч. То есть когда на спидометре максимально экономичные 80 км/ч, при встречном ветре от двигателя требуется мощность, как при движении на 100 км/ч - при соответствующем росте потребления топлива. Напомним, что на такой скорости именно на преодоление сопротивления воздуха машина тратит основную часть своей мощности.

Ветер устраивает ДТП. Бывалые водители подтвердят, что мощный порыв бокового ветра может передвинуть машину, движущуюся на скорости, в сторону на целый метр. И если это произойдет, когда рядом будет ехать другой транспорт, произойдет столкновение. А вообще это характерная ситуация для мест изменения ландшафта: когда машина выезжает на пространство из леса или из-за горы, или оказывается на высоком мосту над долиной реки. Поэтому лучше избегать движения рядом с другим транспортом во время сильного ветра, и особенно - рядом с мотоциклистами и машинами с большой боковой проекцией.

Ветер бросается предметами. Причем когда он мощный, то и предметы большие и опасные: листы шифера, дорожные знаки, рекламные щиты, ветки деревьев и тому подобное. Деревья вообще представляют едва ли не наибольшую угрозу, особенно если они большие и старые - то есть с большой парусностью и с гнилыми ветвями и стволами. Отдельная опасность - дворы многоэтажек, ведь там обязательно попадаются баллоны с нагромождением разного рода хлама, который ветер охотно сбрасывает вниз.

Ветер сбрасывает груз с грузовиков. На загородных трассах в ветреную погоду популярен такой вид происшествий как столкновение машины с какими-то предметами, поднятыми в воздух с грузовиков или верхних багажников легковых авто. Это может быть и лист шифера, и лист гипсокартона, не говоря уже стальные листы и о плохо закрепленных досках. Итак, в такую погоду на загородной автотрассе с оживленным движением стоит держать меньшую скорость, чтобы иметь больше времени на реакцию. Тем более, что прилететь в лобовое стекло может не только потерянный кем-то стальной профнастил, но и сорванная с дерева ветка.

Вкратце

Да, ветер бывает нежелательным для автомобилиста сам по себе. Но кроме того, он часто работает в режиме синергии с другими малоприятными природными явлениями - в частности, с дождем и снегопадом. И тогда каждое из этих двух явлений становится для водителя более угрожающим. Поэтому если перед какой-то дальней поездкой вы видите в прогнозе определенного рода непогоду, сразу проверяйте, не усиливаются ли осадки сильным, более 14 - 15 метров в секунду, ветром. И если у вас нет опыта длительного движения в условиях ограниченной видимости и скользкой дороги, такую поездку надо будет отменить или перенести.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.