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Назначен новый и.о. главы Нацслужбы здоровья

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 31 августа, Кабинет министров Украины назначил временно исполняющего обязанности главы Национальной службы здоровья Андрея Виленского. Ранее он занимал должность директора департамента договорной работы НСЗУ.

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Об этом сообщил нардеп Василий Мокан на своей странице в Facebook.

НСЗУ сообщила, что Виленский - кандидат наук с государственного управления, у него есть опыт работы педиатром, заведующим и главным врачом детской поликлиники.

"Работая топ-менеджером в частных учреждениях, (он - ред.) внедрил современные стандарты оказания медицинской помощи на принципах доказательной медицины, которые в отдельных направлениях стали эталонными на рынке медицинских услуг в Украине", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Виленский работал в частных клиниках "Добробут" и Isida.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. Согласно закону, НСЗУ реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения.

Ранее РБК-Украина писало, что Канада внимательно наблюдает за назначением нового временного главы Национальной службы здоровья Украины.

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