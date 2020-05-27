Канада наблюдает за назначением нового временного главы НСЗУ

Фото: посольство Канады в Украине (businessvisit.com.ua)

Посольства Канады и Британии приветствуют продление сроков конкурса

Канада внимательно наблюдает за назначением нового временного главы Национальной службы здоровья Украины. Канада и Великобритания приветствуют решение о продлении сроков конкурса на временного главу Национальной службы здоровья Украины.

Об этом сообщается в заявлениях посольств двух государств.

"Внимательно наблюдаем за назначением Кабинета министров и Министерства здравоохранения Украины нового временного главы НСЗУ на основе справедливого конкурсного отбора. Ожидаем конкурса на постоянного главу НСЗУ после окончания острой фазы кризиса COVID-19", - подчеркнули в посольстве Канады.

Ведомство также отмечает, что COVID-19 может потребовать определенных коррекций в украинской медреформе, но основные принципы должны оставаться, а именно: бесплатная, доступная медицинская помощь, ориентированная на пациента.

Британское посольство отметило, что поддерживает второй этап медреформы.

"Приветствуем решение Минздрава по продлению сроков конкурса на временного главу НСЗУ. Независимые институты, обязательное медстрахование и пациентоориентованость - важные для преодоления COVID-19. Великобритания поддерживает 2-й этап медреформы, и будет сотрудничать с КМУ, пока выполняются обязательства реформы", - заверили в посольстве.

Напомним, ранее Кабинет министров продлил сроки принятия документов на должность главы НСЗУ.

Как писало РБК-Украина, Минздрав не смог выбрать победителя конкурса на должность главы НСЗУ, в связи с чем был назначен новый конкурс.

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Автор: Юлия Струк