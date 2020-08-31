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Призначили нового в.о голови Нацслужби здоров'я

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 31 серпня, Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Національної служби здоров'я Андрія Віленського. Раніше він займав посаду директора департаменту договірної роботи НСЗУ.

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Про це повідомив нардеп Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

НСЗУ повідомила, що Віленський - кандидат наук з державного управління, у нього є досвід роботи педіатром, завідувачем і головним лікарем дитячої поліклініки.

"Працюючи топ-менеджером в приватних установах, (він - ред.) впровадив сучасні стандарти надання медичної допомоги на засадах доказової медицини, які в окремих напрямках стали еталонними на ринку медичних послуг в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше Віленський працював в приватних клініках "Добробут" і Isida.

Нагадаємо, Національна служба здоров'я України була створена в березні 2018 року в рамках медичної реформи. Відповідно до закону, НСЗУ реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

Раніше РБК-Україна писало, що Канада уважно спостерігає за призначенням нового тимчасового глави Національної служби здоров'я України.

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