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Назначены судебные заседания по делу о рейдерстве крупного агрохолдинга

Автор: РБК-Украина

12 мая хозяйственный суд Киева продолжит рассмотрение признания банкротом ООО "Промстройинновация", а 21 мая будет рассматриваться вопрос о недействительности договора опциона.

Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны и прежнего владельца холдинга Александр Денисов.

Также, по его словам, Северный апелляционный хозсуд 15 мая рассмотрит апелляцию на решение суда по иску о недействительности протокола общего собрания участников ООО "Промстройинновация", а 19 мая коллегия судей рассмотрит аппеляционную жалобу о недействительности договора поруки № DP 2018-1 от 16 июля 2018.

Как известно, фигурантами дела о рейдерстве ООО "Промстройинновация" являются народный депутат Валерий Дубиль и депутат Черниговского облсовета от Радикальной партии - Олег Аверьянов.

По словам адвоката Денисова, фигуранты "продолжают свою преступную деятельность, а также всячески скрывают следы совершенного ранее рейдерства: после завладения активами рейдеры изменили корпоративную схему предприятия и легализовали добытые преступным путем доходы в особо крупном размере".

"Изначально Дубиль и Аверьянов планировали банкротство ООО "Промстройинновация" во Львовской области, для чего адрес компании был перерегистрирован в соответствующем реестре, но хозяйственный суд Львовской области отказал им в исках о взыскании", - добавил адвокат.

После этого фигуранты якобы инициировали изменение юридического адреса на город Киев и перевод всех процедур в столичный хозсуд.

"Хозяйственный суд Киева, не видя или не желая видеть всей "картины" рейдерства, взыскал задолженности по фиктивным договорам займа и открыл процедуру банкротства ООО "Промстройинновация", что фактически может прямо говорить о его заангажированности", - отметил адвокат.

По его словам, неоднократные заявления потерпевшей стороны о совершенном преступлении остаются без внимания и каких-либо ответов как со стороны Офиса генерального прокурора, так и судей Хозяйственного суда Киева, что "дает основания полагать о заинтересованности правоохранителей и их сговоре с судебной системой".

Напомним, ранее сообщалось, что все уголовные производства, начатые по заявлениям о завладении ООО "Промстройинновация", СООО "Богдановское" и других фактов, которые ранее рассматривались СБУ и Нацполицией, передали в ГБР.

Как писало РБК-Украина, ранее адвокат заявлял, что действующий нардеп довел агрохолдинг "Промстройинновация" до фиктивного банкротства.

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