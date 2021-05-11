Назначены судебные заседания по делу о рейдерстве крупного агрохолдинга

Также, по его словам, Северный апелляционный хозсуд 15 мая рассмотрит апелляцию на решение суда по иску о недействительности протокола общего собрания участников ООО "Промстройинновация", а 19 мая коллегия судей рассмотрит аппеляционную жалобу о недействительности договора поруки № DP 2018-1 от 16 июля 2018.

Как известно, фигурантами дела о рейдерстве ООО "Промстройинновация" являются народный депутат Валерий Дубиль и депутат Черниговского облсовета от Радикальной партии - Олег Аверьянов.

По словам адвоката Денисова, фигуранты "продолжают свою преступную деятельность, а также всячески скрывают следы совершенного ранее рейдерства: после завладения активами рейдеры изменили корпоративную схему предприятия и легализовали добытые преступным путем доходы в особо крупном размере".

"Изначально Дубиль и Аверьянов планировали банкротство ООО "Промстройинновация" во Львовской области, для чего адрес компании был перерегистрирован в соответствующем реестре, но хозяйственный суд Львовской области отказал им в исках о взыскании", - добавил адвокат.

После этого фигуранты якобы инициировали изменение юридического адреса на город Киев и перевод всех процедур в столичный хозсуд.

"Хозяйственный суд Киева, не видя или не желая видеть всей "картины" рейдерства, взыскал задолженности по фиктивным договорам займа и открыл процедуру банкротства ООО "Промстройинновация", что фактически может прямо говорить о его заангажированности", - отметил адвокат.

По его словам, неоднократные заявления потерпевшей стороны о совершенном преступлении остаются без внимания и каких-либо ответов как со стороны Офиса генерального прокурора, так и судей Хозяйственного суда Киева, что "дает основания полагать о заинтересованности правоохранителей и их сговоре с судебной системой".