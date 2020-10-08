Фото: Валерий Дубиль (из открытых источников)

По прошествии более двух лет досудебного расследования ни следователи, ни прокуроры так и не допросили народного депутата Валерия Дубиля, а также ряд других известных лиц, причастных к незаконному переоформлению корпоративных прав ООО "Промстройинновация".

Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны и прежнего владельца холдинга Александра Головача Александр Денисов.

По его словам, сейчас возбуждено дело по ч.3 ст.209 УК Украины - легализация (отмывание) доходов в особо крупном размере, предусматривающей от восьми до пятнадцати лет тюремного заключения.

Фигурантами уголовного производства, по его словам, являются народный депутат фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль и депутат Черниговского облсовета от Радикальной партии Олег Аверьянов.

Он также отмечает, что после того как в июле 2018 года нотариус Ирина Мамай оформила заведомо поддельный документ - договор опциона, по которому доля Александра Головача (75%) перешла компаниям Аверьянова и Дубиля, собственники ООО "Промстройинновация" регулярно менялись.

Сейчас владельцем является компания ООО "Ариус Центр", однако, в корпоративную схему агрохолдинга уже не входят агропредприятия, бывшие в ее составе ранее.

По словам адвоката, о легализации свидетельствует, в частности, и декларация Олега Аверьянова: депутат отобразил в документе доходы от реализации СООО "Богдановское"; а также то, что земельный банк и недвижимость агрохолдинга перерегистрированы на компании, учредителями которых являются родственники Дубиля (крестник нардепа, его супруга, а также дети и теща народного депутата).

После многочисленных жалоб потерпевшей стороны в июле 2020 года Печерским райсудом Киева были удовлетворены ходатайства прокуроров и наложен арест на имущество СООО "Богдановское" и ООО "Орион-СКТ", которым они владели ранее, однако данные решения так и не были внесены в Единый государственный реестр судебных решений.

"Это дало возможность Дубилю и Аверьянову переоформить имущество на нынешнего собственника ООО "Прилуки Агроинвест". Реализуя свою преступную схему рейдеры довели ранее прибыльный агрохолдинг до фиктивного банкротства, основанием для этого послужило создание ряда фиктивных договоров займа", - добавляет адвокат.

По словам Денисова, изначально Дубиль и Аверьянов планировали банкротство ООО "Промстройинновация" во Львовской области, для чего адрес компании был перерегистрирован в соответствующем реестре, но хозяйственный суд Львовской области отказал им в исках о взыскании.

После этого фигуранты инициировали изменение юридического адреса на город Киев и перевод всех процедур в столичный хозсуд.

Хозяйственный суд Киева взыскал задолженности по фиктивным договорам займа и открыл процедуру банкротства.

"На данный момент рейдеры, сначала в лице "директора" ООО "Промстройинновация", а в дальнейшем - в лице "кредитора" ООО "Аенко Груп", скоординировано подают одинаковые иски о недействительности заключенных до захвата договоров с настоящими кредиторами", - отмечает адвокат.

Неоднократные заявления потерпевшей стороны о доведении агрохолдинга до банкротства, по словам Денисова, полностью игнорируются.

Напомним, ранее РБК-Украина разбиралось в деталях сомнительной смены владельцев агрохолдинга в Черниговской области, которая усложняется еще и тем, что в ней фигурируют нардеп и депутат облсовета.