Призначено судові засідання у справі щодо рейдерства великого агрохолдингу

Також, за його словами, Північний апеляційний госпсуд 15 травня розгляне апеляцію на рішення суду за позовом про недійсність протоколу загальних зборів учасників ТОВ "Промбудінновація", а 19 травня колегія суддів розгляне апеляційну скаргу про недійсність договору поруки № DP 2018-1 від 16 Липня 2018 року.

Як відомо, фігурантами справи про рейдерство ТОВ "Промбудінновація" є народний депутат Валерій Дубіль та депутат Чернігівської облради від Радикальної партії - Олег Авер'янов.

За словами адвоката Денисова, фігуранти "продовжують свою злочинну діяльність, а також всіляко приховують сліди скоєного раніше рейдерства: після заволодіння активами рейдери змінили корпоративну схему підприємства і легалізували здобуті злочинним шляхом доходи в особливо великому розмірі".

"Спочатку Дубіль і Авер'янов планували банкрутство ТОВ "Промбудінновація" у Львівській області, для чого адреса компанії була перереєстрована у відповідному реєстрі, але господарський суд Львівської області відмовив їм у позовах про стягнення", - додав адвокат.

Після цього фігуранти нібито ініціювали зміну юридичної адреси на місто Київ і переведення всіх процедур в столичний госпсуд.

"Господарський суд Києва, не бачачи або не бажаючи бачити всієї "картини" рейдерства, стягнув заборгованості за фіктивними договорами позики і відкрив процедуру банкрутства ТОВ "Промбудінновація", що фактично може прямо говорити про його заангажованість", - зазначив адвокат.

За його словами, неодноразові заяви потерпілої сторони про скоєний злочин залишаються без уваги й будь-яких відповідей як з боку Офісу генерального прокурора, так і суддів Господарського суду Києва, що "дає підстави вважати про зацікавленість правоохоронців і їх змову з судовою системою".