Назначены дополнительные эвакуационные рейсы в Луганской и Донецкой областях 12 апреля

В Луганской и Донецкой областях во вторник, 12 апреля, увеличено количество эвакуационных железнодорожных пассажирских рейсов. Добавили еще шесть поездов для выезда жителей Славянска, Покровска и Новозолотаровки из городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
"Усиленная эвакуация: шесть дополнительных эвакуационных поездов отправятся из Луганщины и Донетчины 12 апреля", - пишет он в Telegram.
Дополнительные рейсы и график:
Новозолотаровка (Луганская область):
Славянск (Донецкая область):
Покровск (Донецкая область):
Ранее сообщалось, что Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов на Юго-Западной железной дороге.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.