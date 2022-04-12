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Назначены дополнительные эвакуационные рейсы в Луганской и Донецкой областях 12 апреля

Фото: график дополнительных эвакуационных поездов на Донбассе 12 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Луганской и Донецкой областях во вторник, 12 апреля, увеличено количество эвакуационных железнодорожных пассажирских рейсов. Добавили еще шесть поездов для выезда жителей Славянска, Покровска и Новозолотаровки из городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Усиленная эвакуация: шесть дополнительных эвакуационных поездов отправятся из Луганщины и Донетчины 12 апреля", - пишет он в Telegram.

Дополнительные рейсы и график:

Новозолотаровка (Луганская область):

  • 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая.

Славянск (Донецкая область):

  • 11:20 - 274/273 Славянск - Львов.

Покровск (Донецкая область):

  • 10:00 - 240/239 Покровск - Тернополь;
  • 14:00 - 241/242 Покровск - Львов;
  • 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп;
  • 17:30 - 225/226 Покровск - Черновцы.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов на Юго-Западной железной дороге.

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УкрзализныцяЛуганскэвакуацияДонецкая область