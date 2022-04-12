RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Призначено додаткові евакуаційні рейси в Луганській і Донецькій областях 12 квітня

Фото: графік додаткових евакуаційних поїздів на Донбасі 12 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Луганській та Донецькій областях у вівторок, 12 квітня, збільшено кількість евакуаційних залізничних пасажирських рейсів. Додали ще шість поїздів для виїзду жителів Слов'янська, Покровська та Новозолотарівки з міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Посилена евакуація: шість додаткових евакуаційних поїздів рушать з Луганщини та Донеччини 12 квітня", - пише він у Telegram.

Додаткові рейси та графік:

Новозолотарівка (Луганська область):

  • 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова.

Слов'янськ (Донецька область):

  • 11:20 - 274/273 Слов'янськ - Львів.

Покровськ (Донецька область):

  • 10:00 - 240/239 Покровськ - Тернопіль;

  • 14:00 - 241/242 Покровськ - Львів;

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп;

  • 17:30 - 225/226 Покровськ - Чернівці.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів на Південно-Західній залізниці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяЛуганськевакуаціяДонецька область