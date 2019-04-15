Призначені арбітри на півфінали Кубка України

Фото: Кубок України (ffu.ua)

Поєдинки відбудуться вже в середу, 17 квітня

Призначені офіційні осіби на матчі 1/2 фіналу розіграшу Кубка України сезону 2018/2019. Про це повідомляє Федерація футболу України.

Поєдинок "Дніпро-1" - "Шахтар" обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Ігорем пасхалії з Херсона, а допомагати йому будуть Олександр Холодинський і Євген Данильченко.

Зустріч між "Інгульця" і "Зорею" довірили Дмитру Кутакова з київської області, асистентами якого призначені Максим Чос і Віталій Сухін.

Обидва поєдинки відбудуться 17 квітня: "Зоря" почне матч в Петрово о 16:00, а "Дніпро-1" прийме "Шахтар" о 18:30.

Нагадаємо, "Львів" звільнив головного тренера після вильоту команди з Кубку України.