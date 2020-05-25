Після скандалу зі зґвалтуванням призначено нове керівництво поліції Кагарлика

Фото: поліцейські (РБК-Україна)

Минуле керівництво поліції було відсторонено після зґвалтування двома поліцейськими жінки у відділі поліції

Після відсторонення всього особового складу Кагарлицького відділення поліції керівництво місцевою поліцією покладено на представників Головного управління Національної поліції Київської області. Колишнє керівництво було відсторонено від посади у зв'язку зі скандалом, пов'язаним зі зґвалтуванням дівчини двома правоохоронцям у відділенні поліції.

Про це повідомили в прес-службі поліції в Київській області.

"За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області в Кагарлик відряджені представники обласного управління поліції, які будуть здійснювати керівництво місцевим відділом. Це - співробітники управління карного розшуку, слідчого управління та управління превентивної діяльності на чолі з помічником начальника ГУНП Дмитром Литвином, який буде виконувати обов'язки начальника місцевої поліції. Їх завдання - організація роботи та забезпечення належної правоохоронної діяльності в регіоні", - повідомили в поліції.

Також правоохоронці зазначили, що весь минулий склад поліції був виведений за штат для подальшої атестації кожного працівника.

Нагадаємо, у Кагарлику двоє поліцейських зґвалтували жінку, після чого їх звільнили, а підрозділ розформували.

Як зазначили в ГБР, правоохоронці перед зґвалтуванням під час допиту жінки одягали на неї протигаз, застосовували наручники і здійснювали постріли з табельної зброї над головою.

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Автор: Игорь Литвиненко