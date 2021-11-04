Назначение новых министров: что сегодня на повестке дня Рады
Сегодня, 4 ноября в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. В частности, народные депутаты рассмотрят назначение четырех новых министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.
Назначение министров
Так, парламентарии сегодня могут проголосовать за назначение:
- Резникова Алексея Юрьевича - министром обороны Украины;
- Верещук Ирины Андреевны вице-премьер-министром Украины - министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Рябикина Павла Борисовича - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Свириденко Юлии Анатольевны - первым вице-премьер-министром Украины - министром экономики Украины.
Вместе с тем нардепы рассмотрят назначение Штучного Вячеслава Васильевича руководителем Аппарата Верховной рады Украины.
Вопросы ратификации
Верховная рада также рассмотрит сегодня законопроекты о ратификации Договора между Украиной и Арабской Республикой Египет о передаче осужденных лиц, а также:
- ратификацию протокола между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений в международное автомобильное сообщение от 17 декабря 1992 года;
- законопроект о ратификации Рамочного военного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики;
- законопроект о выходе из соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией;
- законопроект о выходе Украины из Соглашения об общем аграрном рынке государств - участников Содружества Независимых Государств;
Кроме этого, к рассмотрению на пленарном заседании включены законопроекты о:
внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций (второе чтение);
о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (второе чтение).