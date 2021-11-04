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Назначение новых министров: что сегодня на повестке дня Рады

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 08:21
Назначение новых министров: что сегодня на повестке дня Рады Фото: 4 ноября Рада соберется на пленарное заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 4 ноября в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. В частности, народные депутаты рассмотрят назначение четырех новых министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.

Назначение министров

Так, парламентарии сегодня могут проголосовать за назначение:

  • Резникова Алексея Юрьевича - министром обороны Украины;
  • Верещук Ирины Андреевны вице-премьер-министром Украины - министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Рябикина Павла Борисовича - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Свириденко Юлии Анатольевны - первым вице-премьер-министром Украины - министром экономики Украины.

Вместе с тем нардепы рассмотрят назначение Штучного Вячеслава Васильевича руководителем Аппарата Верховной рады Украины.

Вопросы ратификации

Верховная рада также рассмотрит сегодня законопроекты о ратификации Договора между Украиной и Арабской Республикой Египет о передаче осужденных лиц, а также:

  • ратификацию протокола между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений в международное автомобильное сообщение от 17 декабря 1992 года;
  • законопроект о ратификации Рамочного военного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики;
  • законопроект о выходе из соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией;
  • законопроект о выходе Украины из Соглашения об общем аграрном рынке государств - участников Содружества Независимых Государств;

Кроме этого, к рассмотрению на пленарном заседании включены законопроекты о:

внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций (второе чтение);

о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (второе чтение).

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