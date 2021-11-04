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Призначення нових міністрів: що сьогодні на порядку денному Ради

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 08:21
Призначення нових міністрів: що сьогодні на порядку денному Ради Фото: 4 листопада Рада збереться на пленарне засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 4 листопада о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Зокрема, народні депутати розглянуть призначення чотирьох нових міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.

Призначення урядовців

Так, парламентарі сьогодні можуть проголосувати за призначення:

  • Резнікова Олексія Юрійовича - міністром оборони України;
  • Верещук Ірини Андріївни віце-прем'єр-міністром України - міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Рябікіна Павла Борисовича - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Свириденко Юлії Анатоліївни - першим віце-прем'єр-міністром України - міністром економіки України.

Разом з тим нардепи розглянуть призначення Штучного Вячеслава Васильовича керівником Апарату Верховної ради України.

Питання ратифікації

Верховна рада розгляне також сьогодні законопроекти про ратифікацію Договору між Україною та Арабською Республікою Єгипет про передачу засуджених осіб, а також:

  • ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Республіки Білорусь про внесення змін до про міжнародне автомобільне сполучення від 17 грудня 1992 року;
  • законопроект про ратифікацію Рамкової військової угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки;
  • законопроект про вихід з Угоди про співпрацю держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконною міграцією;
  • законопроект про вихід України з Угоди про Спільний аграрний ринок держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав;

Крім цього, до розгляду на пленарному засіданні включено законопроекти про:

внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій (друге читання);

про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (друге читання).

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