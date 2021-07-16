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Назначение Монастырского и закон о госслужбе: что рассмотрит Рада перед каникулами

Автор: Анастасия Рокитна

Народные депутаты Украины сегодня проводят последнее заседание перед началом каникул. На нем они рассмотрят назначение Дениса Монастырского новым главой Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня парламента.

Рада рассмотрит такие законопроекты:

  • об устранении разногласий и осовременивании реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве (3360-1),
  • об имплементации Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок (5129),
  • о расширении круга лиц, которые могут претендовать на поступление на государственную службу (4361),
  • о правилах отбывания административного ареста (3047а),
  • о применении к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления (4323).

В частности, сегодня нардепы рассмотрят назначение Дениса Монастрыского новым министром внутренних дел Украины.

РБК-Украина собрало информацию, кто такой Монастырский.

Отметим, премьер-министр Денис Шмигаль внес в Верховную Раду представление о назначении нового министра внутренних дел Украины.

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Денис МонастырскийВерховная рада