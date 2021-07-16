Назначение Монастырского и закон о госслужбе: что рассмотрит Рада перед каникулами

Народные депутаты Украины сегодня проводят последнее заседание перед началом каникул. На нем они рассмотрят назначение Дениса Монастырского новым главой Министерства внутренних дел.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня парламента.
Рада рассмотрит такие законопроекты:
В частности, сегодня нардепы рассмотрят назначение Дениса Монастрыского новым министром внутренних дел Украины.
РБК-Украина собрало информацию, кто такой Монастырский.
Отметим, премьер-министр Денис Шмигаль внес в Верховную Раду представление о назначении нового министра внутренних дел Украины.