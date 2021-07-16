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Призначення Монастирського та закон про держслужбу: що розгляне Рада перед канікулами

Автор: Анастасія Рокитна

Народні депутати України сьогоді проводять останнє засідання перед початком канікул. На ньому вони розглянуть призначення Дениса Монастирського новим головою Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний парламенту.

Рада розгляне такі законопроекти:

  • про усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні (3360-1),
  • про імплементацію Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (5129),
  • про розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу (4361),
  • про правила відбування адміністративного арешту (3047а),
  • про застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування (4323).

Зокрема, сьогодні нардепи розглянуть призначення Дениса Монастриського новим міністром внутрішніх справ України.

РБК-Україна зібрало інформацію, хто такий Монастирський.

Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної ради подання про призначення нового міністра внутрішніх справ України.

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Денис МонастирськийВерховна рада