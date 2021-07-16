Призначення Монастирського та закон про держслужбу: що розгляне Рада перед канікулами

Народні депутати України сьогоді проводять останнє засідання перед початком канікул. На ньому вони розглянуть призначення Дениса Монастирського новим головою Міністерства внутрішніх справ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний парламенту.
Рада розгляне такі законопроекти:
Зокрема, сьогодні нардепи розглянуть призначення Дениса Монастриського новим міністром внутрішніх справ України.
РБК-Україна зібрало інформацію, хто такий Монастирський.
Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної ради подання про призначення нового міністра внутрішніх справ України.