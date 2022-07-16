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Призначення голови САП: в Офісі генпрокурора анонсували засідання

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Київ, Субота 16 липня 2022 19:20
Призначення голови САП: в Офісі генпрокурора анонсували засідання Фото: в Офісі генпрокурора анонсували засідання щодо голови САП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Засідання комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пройде наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

В ОГП зазначають, що засідання комісії відбудеться у вівторок, 19 липня, о 10 ранку. При цьому інформація про місце проведення засідання буде повідомлена членам комісії пізніше.

Варто зауважити, що ще в грудні минулого року комісія провела останні співбесіди з фіналістами конкурсу на керівництво САП, оголосила результати, але не затвердила переможця. Головою антикорупційного органу має стати детектив НАБУ Олександр Клименко, а його заступником - прокурор офісу генпрокурора Андрій Синюк.

Нагадаємо, раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен закликала якомога швидше призначити керівників Національного бюро розслідувань та Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Така вимога є однією з умов вступу до ЄС для України.

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