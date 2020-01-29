Призначено нову голову Держкіно

Фото: Марина Кудерчук (iz.com.ua)

Держкіно очолила Марина Кудерчук

Кабінет міністрів України призначив Марину Кудерчук новою головою Державного агентства з питань кіно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні уряду Кудерчук була призначена головою Держкіно. Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що вона була заступником голови Запорізької ОДА та координувала питання екології та природних ресурсів. До цього обіймала посаду голови кінотеатру імені Довженка в Запоріжжі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про повторний конкурс на посаду голови Держкіно. Його проводили, оскільки лідер першого конкурсу не пройшла співбесіду. Всього в списку на посаду фігурували дев'ять претендентів.

Раніше також стало відомо, що Держкіно профінансує зйомки фільму про авіакатастрофу МН17. Держава виділить на кінострічку "Залізні метелики" 2,3 мільйона гривень - це 54% загальної вартості фільму. Режисером і автором сценарію фільму буде Роман Милий, а продюсерами - Володимир Тихий та Андрій Котляр. Реліз фільму планується у 2020 році.