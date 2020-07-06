Назначена новая дата перенесенного матча сборных Украины и Польши

Сборная Украины 11 ноября проведет перенесенный товарищеский матч с командой Польши. Контрольный поединок пройдет в польском городе Хожуве на Силезском стадионе.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Встреча начнется в 20:45 по местному времени (21.45 по киевскому).

Товарищеский матч между Украиной и Польшей был запланирован на 31 марта в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020, но из-за пандемии коронавируса встречу отложили.

Добавим, что через несколько дней после встречи с Польшей (14 и 17 ноября) сборная Украины проведет два выездных матча в рамках Лиги наций - против команд Германии и Швейцарии соответственно.

Напомним, ранее сборная Украины узнала обновленный календарь матчей в Лиге наций.

Кроме того, стал известен список украинских городов, в которых национальная команда проведет домашние игры в турнире.

Также команда Андрея Шевченко получила новый график матчей на Евро-2020, который из-за распространения коронавирусной инфекции был перенесен на год.