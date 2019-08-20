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Назначена бригада арбитров на первый матч "Зари" в плей-офф Лиги Европы

Новости » Спорт    20.08.2019 - 12:34
Назначена бригада арбитров на первый матч "Зари" в плей-офф Лиги Европы
Фото: тренировка игроков "Зари" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Луганская команда сыграет с "Эспаньолом"

УЕФА назначил судей на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между испанским "Эспаньолом" и луганской "Зарей". Об этом сообщается на сайте украинской команды.

Поединок обслужит бригада арбитров из Германии. Главным арбитром встречи будет Тобиас Штилер. Его ассистентами будут Мики Пикель и Кристиан Гиттельманн. Четвертым арбитром назначен Харм Осмерс.

38-летний Штилер был главным арбитром матчей "Динамо" - "Челси" (0:5) и "Шахтер" - "Брага" (2:0).

Матч "Эспаньол" - "Заря" состоится 22 августа в Барселоне, начало - 22:00 по киевскому времени. Игру будет транслировать телеканал УНИАН, который показывал все матчи луганской команды в еврокубках этого сезона.

Ответная встреча состоится 29 августа в Запорожье на "Славутич-Арене".

"Заря" на предыдущей стадии выбила софийский ЦСКА (1:1, 1:0), а "Эспаньол" обыграл "Люцерн" в двух матчах с одинаковым счетом 3:0.

На групповом этапе Лиги Европы сыграют "Александрия" и "Динамо", а вот "Мариуполь" не сумел пройти нидерландский АЗ (0:0, 0:4).

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