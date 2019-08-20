ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Призначена бригада арбітрів на перший матч "Зорі" в плей-офф Ліги Європи

Новини » Спорт    20.08.2019 - 12:34
Призначена бригада арбітрів на перший матч "Зорі" в плей-офф Ліги Європи
Фото: тренування гравців "Зорі" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Луганська команда зіграє з "Еспаньолом"

УЄФА призначив суддів на перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів між іспанською "Еспаньолом" і луганською "Зорею". Про це повідомляється на сайті української команди.

Поєдинок обслуговуватиме бригада арбітрів з Німеччини. Головним арбітром зустрічі буде Тобіас Штілер. Його асистентами будуть Мікі Пікель і Крістіан Гіттельманн. Четвертим арбітром призначений Харм Осмерс.

38-річний Штілер був головним арбітром матчів "Динамо" - "Челсі" (0:5) і "Шахтар" - "Брага" (2:0).

Матч "Еспаньол" - "Зоря" відбудеться 22 серпня у Барселоні, початок - 22:00 за київським часом. Гру транслюватиме телеканал УНІАН, який показував всі матчі луганської команди в єврокубках цього сезону.

Зустріч у відповідь відбудеться 29 серпня в Запоріжжі на "Славутич-Арені".

"Зоря" на попередній стадії вибила софійський ЦСКА (1:1, 1:0), а "Еспаньол" обіграв "Люцерн" у двох матчах з однаковим рахунком 3:0.

На груповому етапі Ліги Європи зіграють "Олександрія" та "Динамо", а ось "Маріуполь" не зумів пройти нідерландський АЗ (0:0, 0:4).

Поразка від АЗ стало найбільшою для "Маріуполя" в єврокубках Визначилися всі пари плей-офф Ліги Європи
Новини України Ліга ЄвропиЗаряплей-офф
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся