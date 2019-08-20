Призначена бригада арбітрів на перший матч "Зорі" в плей-офф Ліги Європи

Фото: тренування гравців "Зорі" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Луганська команда зіграє з "Еспаньолом"

УЄФА призначив суддів на перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів між іспанською "Еспаньолом" і луганською "Зорею". Про це повідомляється на сайті української команди.

Поєдинок обслуговуватиме бригада арбітрів з Німеччини. Головним арбітром зустрічі буде Тобіас Штілер. Його асистентами будуть Мікі Пікель і Крістіан Гіттельманн. Четвертим арбітром призначений Харм Осмерс.

«Эспаньол» и «Зарю» рассудят немцы



Предлагаем вам ознакомиться с судейской бригадой, которая обслужит первый поединок раунда плей-офф Лиги Европы между «Эспаньолом» и «Зарей».https://t.co/0liVrU2cXl pic.twitter.com/iqTwVZXF9R — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 20, 2019

38-річний Штілер був головним арбітром матчів "Динамо" - "Челсі" (0:5) і "Шахтар" - "Брага" (2:0).

Матч "Еспаньол" - "Зоря" відбудеться 22 серпня у Барселоні, початок - 22:00 за київським часом. Гру транслюватиме телеканал УНІАН, який показував всі матчі луганської команди в єврокубках цього сезону.

Матч «Эспаньол» - «Заря» покажет УНИАН



Первый поединок раунда плей-офф Лиги Европы, в котором луганская «Заря» в Барселоне сыграет с «Эспаньолом» покажет в прямом эфире телеканал УНИАН.



Стартовый свисток прозвучит в 22:00, а начало трансляции – 21:55. https://t.co/MTMTJUsrUX pic.twitter.com/wB6LBEHvWj — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 20, 2019

Зустріч у відповідь відбудеться 29 серпня в Запоріжжі на "Славутич-Арені".

"Зоря" на попередній стадії вибила софійський ЦСКА (1:1, 1:0), а "Еспаньол" обіграв "Люцерн" у двох матчах з однаковим рахунком 3:0.

На груповому етапі Ліги Європи зіграють "Олександрія" та "Динамо", а ось "Маріуполь" не зумів пройти нідерландський АЗ (0:0, 0:4).