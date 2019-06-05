Назначена бригада арбитров на матч отбора Евро-2020 Украина - Сербия

Матч между сборными Украины и Сербии в отборе на Евро-2020 обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Об этом информирует официальный сайт УАФ.

Ассистенты арбитра: По Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Резервным судьей выступит Хосе Луис Мунуера Монтеро.

Матч Украина - Сербия состоится во Львове в пятницу, 7 июня, и начнется в 21:45.

На данный момент команда Андрея Шевченко возглавляет турнирную таблицу отборочной группы, имея в активе 4 очка после двух туров. Сербия сыграла пока 1 матч отбора, расписав ничью с Португалией (1:1).

Напомним, матчи Лиги наций, европейской квалификации на этой неделе начнутся с минуты молчания.