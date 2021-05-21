Назначен временный и.о. главы "Укравтодора"

Кабинет министров Украины после назначения Александра Кубракова министром инфраструктуры определился с временно исполняющим обязанности главы "Укравтодора". Им стал Евгений Кузькин.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины, исполнение обязанностей… на первого заместителя главы Евгения Кузькина", - говорится в распоряжении.

Напомним, вчера Верховная рада назначила Кубракова новым министром инфраструктуры. Он прошел в парламент на выборах в 2019 году, в ноябре того же года выиграл конкурс на должность главы "Укравтодора" после увольнения Славомира Новака и сложил депутатский мандат.

Предыдущий министр инфраструктуры Владислав Криклий написал заявление об отставке по собственному желанию и был уволен решением Рады. Как заявил накануне президент Владимир Зеленский, Криклий остается в его команде. Он также говорил, что одной из причин увольнения министра стала ситуация в "Укрзализныце".