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Назначен временный и.о. главы "Укравтодора"

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины после назначения Александра Кубракова министром инфраструктуры определился с временно исполняющим обязанности главы "Укравтодора". Им стал Евгений Кузькин.

Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины, исполнение обязанностей… на первого заместителя главы Евгения Кузькина", - говорится в распоряжении.

Напомним, вчера Верховная рада назначила Кубракова новым министром инфраструктуры. Он прошел в парламент на выборах в 2019 году, в ноябре того же года выиграл конкурс на должность главы "Укравтодора" после увольнения Славомира Новака и сложил депутатский мандат.

Предыдущий министр инфраструктуры Владислав Криклий написал заявление об отставке по собственному желанию и был уволен решением Рады. Как заявил накануне президент Владимир Зеленский, Криклий остается в его команде. Он также говорил, что одной из причин увольнения министра стала ситуация в "Укрзализныце".

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