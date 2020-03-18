Назначен первый заместитель главы Минздрава

Кабинет министров Украины на заседании принял решение, которым назначил Ирину Микичак первым заместителем министра здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра Кабмина Олега Немчінова в Facebook.

По его словам, кроме того, заместителем министра Кабинета министров Украины назначен Геннадия Заболотного.