Призначено першого заступника глави МОЗ

Кабінет міністрів України на засіданні ухвалив рішення, яким призначив Ірину Микичак першим заступником міністра охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра Кабміну Олега Немчінова у Facebook.

За його словами, крім того, заступником міністра Кабінету міністрів України призначено Геннадія Заболотного.