Назначен новый замглавы Госпогранслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Сердюка заместителем главы Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 5 декабря.

"Назначить Сердюка Сергея Ивановича заместителем главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе №887/2019.

Напомним, 8 ноября Владимир Зеленский указом №830/2019 уволил замглавы Госпогранслужбы Олега Бляшенко.

6 августа Зеленский подписал указ об увольнении первого заместителя Госпогранслужбы Юрия Гресько и заместителя главы Службы Артура Пименова.

Ранее РБК-Украина сообщало, что глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что сократит штат рабочих ведомства. На тот момент Государственной пограничной службе числилось 38 генералов.

Кроме того, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины, а также уволил его с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.