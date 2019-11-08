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Зеленский уволил замглавы Госпогранслужбы

Новости » Политика     08.11.2019 - 16:14
Зеленский уволил замглавы Госпогранслужбы
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ №830/2019 президент подписал 8 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Бляшенко с должности заместителя главы Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Соответствующий указ №830/2019 президент подписал 8 ноября.

"Уволить Бляшенко Олега Викторовича с должности заместителя Председателя Государственной пограничной службы Украины", - говориться в документе.

Напомним, 6 августа Зеленский подписал указ об увольнении первого заместителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и заместителя главы Госпогранслужбы Артура Пименова.

РБК-Украина сообщало, что руководитель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что сократит штат рабочих в ведомстве. На тот момент Государственной пограничной службе 38 генералов.

Кроме того, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины, а также уволил его с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийГосударственная пограничная службауказ
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