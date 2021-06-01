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Назначен новый заместитель главы Офиса президента. Им стал экс-посол в Турции

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Вторник 01 июня 2021 09:47
Назначен новый заместитель главы Офиса президента. Им стал экс-посол в Турции Фото: заместитель главы ОП Андрей Сибига (turkey.old/mfa.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Назначен новый заместитель руководителя Офиса президента. Им стал экс-посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Об этом сообщили в пресс-центре ОП.

Так, в Офисе президента осуществили трансформацию работы подразделений. Соответственно, появились два заместителя руководителя ОП, ответственные за реализацию внешнеполитических решений президента Владимира Зеленского.

На должность заместителя руководителя офиса назначен дипломат Андрей Сибига. Он сосредоточится на вопросах внешней политики и развития стратегического партнерства.

При этом введена должность заместителя руководителя ОП, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины. Эту новую должность будет занимать Игорь Жовква. Также создано соответствующее структурное подразделение.

К первоочередным задачам Игоря Жовквы будет относиться координация сотрудничества с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и Верховной радой.

Напомним, Зеленский в среду, 19 мая, издал указ об увольнении посла в Турции. Эту должность занимал дипломат Андрей Сибига.

Ранее Зеленский назначил новую главу Кировоградской ОГА.

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