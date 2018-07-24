Назначен новый руководитель Харьковского отдела полиции

Виктор Шириня возглавил Харьковский отдел полиции

Виктор Шириня возглавил Харьковский отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в Facebook.

Сообщается, сегодня, 24 июля, заместитель начальника - начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области полковник полиции Сергей Чиж представил личному составу Харьковского отдела полиции временно исполняющего обязанности начальника.

По его словам, многолетний опыт работы и профессионализм нового руководителя будет способствовать эффективной и качественной работе подразделения.

Шириня начал службу в органах внутренних дел с 1986 года, в частности, работал на должностях по линии превентивной деятельности, криминальной полиции, а также занимал руководящие должности в Управлении внутренней безопасности. До назначения в Харьковский отдел полиции возглавлял Богодуховский отдел полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что начальником Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области назначен полковник полиции Роман Козьяков. Он начал службу в органах внутренних дел в 1994 году. Все время работал в оперативных подразделениях полиции Киева. С 2002 года занимал руководящие должности в полиции Киева и Киевской области. С 2016 года - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области.