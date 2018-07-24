Призначений новий керівник Харківського відділу поліції

Віктор Шириня очолив Харківський відділ поліції

Віктор Шириня очолив Харківський відділ поліції. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області в Facebook.

Повідомляється, сьогодні, 24 липня, заступник начальника - начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області полковник поліції Сергій Чиж представив особовому складу Харківського відділу поліції тимчасово виконуючого обов'язки начальника.

За його словами, багаторічний досвід роботи і професіоналізм нового керівника буде сприяти ефективній та якісній роботі підрозділу.

Шириня розпочав службу в органах внутрішніх справ з 1986 року, зокрема, працював на посадах по лінії превентивної діяльності, кримінальної поліції, а також обіймав керівні посади в Управлінні внутрішньої безпеки. До призначення в Харківський відділ поліції очолював Богодухівський відділ поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальником Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області призначений полковник поліції Роман Козьяков. Він почав службу в органах внутрішніх справ у 1994 році. Весь час працював в оперативних підрозділах поліції Києва. З 2002 року обіймав керівні посади в поліції Києва та Київської області. З 2016 року - заступник начальника Головного управління Національної поліції у Київській області.