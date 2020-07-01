Назначен новый прокурор Винницкой области

Новым прокурором Винницкой области назначен Александр Бутович. До назначения в Винницу занимал должность в Офисе генпрокурора.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что сегодня состоялось представление Бутовича на посту прокурора Винницкой области. Как заявил замгенпрокурора Гюндуз Мамедов, в регионе уровень преступности меньше общегосударственного, однако есть ряд негативных тенденций. В частности, достаточно высокой остается преступность среди несовершеннолетних.

"Надеюсь, что область улучшит результаты, а люди будут чувствовать себя защищенными. Новый прокурор области зарекомендовал себя как опытный прокурор, руководитель и профессионал", - добавил Мамедов.

Бутович работает в органах прокуратуры с 1998 года. До назначения занимал должность начальника Департамента надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствах, других мер принудительного характера в местах несвободы, а также пробации, Офиса генпрокурора.

Напомним, до Бутовича прокуратуру Винницкой области с декабря 2019 года возглавлял Константин Меримерин.

Ранее сообщалось, что Сумской окружной административный суд восстановил в должности люстрированного прокурора Дмитрия Андреева с выплатой зарплаты за несколько лет.