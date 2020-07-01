Призначено нового прокурора Вінницької області

Новим прокурором Вінницької області призначений Олександр Бутович. До призначення у Вінницю обіймав посаду в Офісі генпрокурора.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що сьогодні відбулося представлення Бутовича на посаді прокурора Вінницької області. Як заявив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, в регіоні рівень злочинності менше загальнодержавного, проте є ряд негативних тенденцій. Зокрема, досить високою залишається злочинність серед неповнолітніх.

"Сподіваюся, що область поліпшить результати, а люди будуть відчувати себе захищеними. Новий прокурор області зарекомендував себе як досвідчений прокурор, керівник і професіонал", - додав Мамедов.

Бутович працює в органах прокуратури з 1998 року. До призначення обіймав посаду начальника Департаменту нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру в місцях несвободи, а також пробації, Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, до Бутовича прокуратуру Вінницької області з грудня 2019 року очолював Костянтин Мерімерін.

Раніше повідомлялося, що Сумський окружний адміністративний суд відновив на посаді люстрованого прокурора Дмитра Андрєєва з виплатою зарплати за кілька років.